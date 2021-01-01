1.Üye Ol
İster iOS ve Android, ister web üzerinden Coinpara’da hesabını oluşturmak için adımları takip et
1. Üye Ol
İster iOS ve Android işlemcileri üzerinden, ister web üzerinden Coinpara’da hesabını oluşturmak için adımları takip et.
2.Para Yatır
Anlaşmalı Bankalar ile ister Havale, ister EFT yaparak hesabına para gönder
2. Para Yatır
Anlaşmalı Bankalar ile ister Havale, ister EFT yaparak hesabına para gönder
3.Bitcoin & Kripto Para Al
50'den fazla kripto para arasından dilediğini al, cüzdanında muhafaza et ya da kolayca arkadaşlarına gönder
3.Bitcoin & Kripto Para Al
50'den fazla kripto para arasından dilediğini al, cüzdanında muhafaza et ya da kolayca arkadaşlarına gönder