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AAVE/TRY

0.00%

2,725.1712 TRY

AAVE/USDT

7.22%

307.20 USDT

ANT/TRY

0.00%

41.675958 TRY

ANT/USDT

4.32%

4.698 USDT

BAL/TRY

0.00%

199.24266 TRY

BAL/USDT

8.77%

22.46 USDT

BAT/TRY

0.00%

6.4616364 TRY

BAT/USDT

4.85%

0.7284 USDT

BCH/TRY

0.00%

5,538.1653 TRY

BCH/USDC

10.96%

625.90 USDC

BCH/USDT

10.93%

624.30 USDT

BNT/TRY

0.00%

35.075934 TRY

BNT/USDT

5.86%

3.954 USDT

BTC/TRY

6.05%

478,913.00 TRY

BTC/USDC

6.91%

54,000.00 USDC

BTC/USDT

6.86%

53,980.19 USDT

COMP/TRY

0.00%

2,765.9778 TRY

COMP/USDT

6.96%

311.80 USDT

CRV/TRY

0.00%

24.21783 TRY

CRV/USDT

3.80%

2.73 USDT

DASH/TRY

0.00%

1,712.9901 TRY

DASH/USDT

12.73%

193.10 USDT

ENJ/TRY

0.00%

14.504085 TRY

ENJ/USDT

5.48%

1.635 USDT

EOS/TRY

6.88%

41.94 TRY

EOS/USDC

7.78%

4.727 USDC

EOS/USDT

7.65%

4.727 USDT

ETH/TRY

4.85%

31,508.00 TRY

ETH/USDC

5.78%

3,553.64 USDC

ETH/USDT

5.78%

3,554.05 USDT

GNO/TRY

0.00%

2,644.4451 TRY

GNO/USDT

6.20%

298.10 USDT

GRT/TRY

3.85%

6.462 TRY

GRT/USDT

4.87%

0.7261 USDT

KEEP/TRY

0.00%

3.734691 TRY

KEEP/USDT

9.07%

0.421 USDT

KNC/TRY

0.00%

15.116184 TRY

KNC/USDT

5.77%

1.704 USDT

LINK/TRY

5.62%

238.60 TRY

LINK/USDT

6.37%

26.89 USDT

MATIC/TRY

5.09%

11.358 TRY

MATIC/USDT

6.13%

1.281 USDT

MKR/TRY

0.00%

22,168.629 TRY

MKR/USDT

4.47%

2,499.00 USDT

OCEAN/TRY

0.00%

7.4197044 TRY

OCEAN/USDT

19.64%

0.8364 USDT

OMG/TRY

0.00%

126.181104 TRY

OMG/USDT

1.64%

14.224 USDT

OXT/TRY

0.00%

2.9158977 TRY

OXT/USDT

2.94%

0.3287 USDT

PAXG/TRY

0.00%

15,648.444 TRY

PAXG/USDT

0.63%

1,764.00 USDT

REP/TRY

0.00%

221.95242 TRY

REP/USDT

5.35%

25.02 USDT

SAND/TRY

0.00%

6.9592995 TRY

SAND/USDT

4.49%

0.7845 USDT

SNX/TRY

0.00%

89.641455 TRY

SNX/USDT

4.26%

10.105 USDT

STORJ/TRY

0.00%

11.718591 TRY

STORJ/USDT

3.67%

1.321 USDT

SUSHI/TRY

0.00%

93.642276 TRY

SUSHI/USDT

5.59%

10.556 USDT

UNI/TRY

0.00%

226.29921 TRY

UNI/USDT

6.69%

25.51 USDT

USDT/TRY

-0.83%

8.871 TRY

XLM/TRY

14.06%

3.124 TRY

XLM/USDC

0.00%

0.0497 USDC

XLM/USDT

14.90%

0.3524 USDT

XRP/TRY

4.42%

9.541 TRY

XRP/USDC

5.30%

1.0761 USDC

YFI/TRY

0.00%

282,097.80 TRY

YFI/USDT

5.56%

31,800.00 USDT

ZRX/TRY

0.00%

9.030678 TRY

ZRX/USDT

6.16%

1.018 USDT

Kazananların Tercihi Coinpara!

Kripto dünyasında yatırımlarınızı, güvenli ve hızlı yönetmek istiyorsanız web sitemizden ve mobil aplikasyonlarımızdan hemen üye olun, yatırımlarınızı güvenle yönetin!

30 Yeni Kripto Para Coinpara'da

Kripto para birimleri Coinpara'da listelendi! Coinpara 50'den fazla kripto para ve 150'den fazla işlem çiftiyle hizmet sunmaya ve gelişmeye devam ediyor. Hemen üye ol, kazanmaya sende başla.
 
AAVE, ANT, BAL, BAT, BNT, COMP, CRV, DAI, DASH, ENJ, GNO,
GRT, KEEP, KNC, LINK, MATIC, MKR, OCEAN, OMG, OXT, PAXG,
REP, SAND, SNX, STORJ, SUSHI, TBTC, UNI, YFI, ZRX

AAVE Coinpara'da

Aave (AAVE):

Stani Kulechov tarafından kurulan DAI, COINPARA’da listelendi. 

 

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 54,433.63%’den fazla kazandırmıştır.


İşlem hacmi 

 

$3,778,671,427

ARAGON Coinpara'da

Aragon (ANT):

Kasım 2016’da Luis Cuende ve Jorge Izquierdo tarafından kurulan Aragon (ANT), Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 250.55%den fazla kazandırmıştır. 

 

İşlem hacmi 

 

$193,626,245

AUGUR Coinpara'da

Augur (REP):

Jack Peterson ve Joey Krug tarafından kurulan Augur (REP), Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 1,386.19%den fazla kazandırmıştır. 


İşlem hacmi

 

$222,628,646

BALANCER Coinpara'da

Balancer (BAL):

Fernando Martinelli ve Mike McDonald tarafından kurulan Balancer (BAL), COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 12.83%den fazla kazandırmıştır. 

 

İşlem hacmi 

 

$145,258,853

 

BANCOR Coinpara'da

Bancor (BNT):

2017 yılında Eyal Hertzog, Yudi Levi, Galia ve Guy Benartzi tarafından kurulan Bancor (BNT), Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana ortalama 3,005.52%den fazla artış göstermiştir.


İşlem hacmi

 

$803,634,801

BASIC ATTENTION TOKEN Coinpara'da

Basic Attention Token (BAT):

Brendan Eich ve Brian Bondy tarafından kurulan Basic Attention Token (BAT), COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 316.1%den fazla kazandırmıştır. 


İşlem hacmi

 

$958,061,666

CHAINLINK Coinpara'da

Chailink (LINK):

 

Steve Ellis’in kurucu ortaklığını yaptığı Chailink (LINK) Sergey Nazarov tarafından kurulmuştur. Chailink (LINK), COINPARA’da listelendi. 

 

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 14,506.97%’den fazla kazandırmıştır. 

 

İşlem hacmi 

 

$10,288,986,104

COMPOUND Coinpara'da

Compound (COMP):

Daha önce online yemek servisi olan Postmates'de çalışan Robert Leshner ve Geoffrey Hayes tarafından kurulan Compound (COMP), COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 221.96%’den fazla kazandırmıştır.


İşlem hacmi

 

$1,825,788,622

CURVE DAO TOKEN Coinpara'da

Curve DAO Token (CRV):



Kripto para sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde deneyim kazanmış Rus bilim adamı Michael Egorov tarafından kurulan Curve DAO Token (CRV), COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana ortalama 651.40%’den fazla artış göstermiştir. 


İşlem hacmi

 

$1,019,774,267

DAI Coinpara'da

DAI (DAI):


MakerDAO ve Maker Protokolü tarafından yönetilmektedir. MakerDAO'nun kendisi aslında Danimarkalı bir girişimci Rune Christensen tarafından 2015 yılında kurulan DAI, Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi. 

 

İşlem hacmi 

 

$6,305,506,375

DASH Coinpara'da

Dash (DASH):



Yazılım geliştiricileri Evan Duffield ve Kyle Hagan tarafından kurulan Dash (DASH), COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 81,682.5%den fazla kazandırmıştır. 

 

İşlem hacmi 

 

$1,712,229,795

 

ENJIN COIN Coinpara'da

Enjin Coin (ENJ):



2009 yılında Maxim Blagov ve Witek Radomski tarafından bir oyun topluluğu platformu olarak kurulan Enjin Coin (ENJ), COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 5,834.36%den fazla kazandırmıştır. 

 

İşlem hacmi 

 

$1,094,702,929

 

GNOSIS Coinpara'da

Gnosis (GNO):



Martin Köppelmann (CEO), Stefan George (CTO) ve Dr. Friederike Ernst (COO) tarafından yönetilen Gnosis (GNO), Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 411.44%den fazla kazandırmıştır. 

 

İşlem hacmi

 

$390,425,117

KEEP NETWORK Coinpara'da

Keep Network (KEEP):


Daha önce Bitcoin ödül uygulaması Fold'u kuran kripto endüstrisi emektarlarından Matt Luongo ve Corbin Pon tarafından 2017 yılında kurulan Keep Network (KEEP), COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana ortalama 123.04%den fazla artış göstermiştir.

 

İşlem hacmi 

 

$214,768,135

 

 

KYBER NETWORK Coinpara'da

Kyber Network (KNC):



Loi Luu, Victor Tran ve Yaron Velner tarafından kurulan Kyber Network (KNC), Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 255.36%den fazla kazandırmıştır. 

 


İşlem hacmi 

 


$257,518,984

 

MAKER Coinpara'da

Maker (MKR):


Danimarka'dan bir girişimci olan Rune Christensen tarafından kurulan Maker, COINPARA’da listelendi. 

 

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 10,844.63%’den fazla kazandırmıştır.

 


İşlem hacmi 

 

$2,397,030,978

OCEAN PROTOCOL Coinpara'da

Ocean Protocol (OCEAN):


Yüksek teknoloji işletmeleri geliştirme ve büyütme konusunda birlikte zengin deneyime sahip bir danışman ve girişimci grubu tarafından kurulan Ocean Protocol (OCEAN), Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 2,079.11%den fazla kazandırmıştır. 


İşlem hacmi 



$390,425,117

OMISEGO Coinpara'da

OmiseGo (OMG):


Tayland doğumlu Vansa Chatikavanij tarafından kurulan OmiseGo (OMG), COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 1,734.35%den fazla kazandırmıştır. 

 

İşlem hacmi 

 

$1,256,851,352

ORCHID Coinpara'da

Orchid (OXT):

Dr. Steven Waterhouse, Jay Freeman, Brian J. Fox ve Gustav Simonsson tarafından kurulan Orchid (OXT), COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana ortalama 233.39%den fazla artış göstermiştir.



İşlem hacmi 

 

$231,763,343

0X Coinpara'da

0x (ZRX):


2016 yılında Will Warren ve Amir Bandeali tarafından kurulan 0x (ZRX), Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 771.23%den fazla kazandırmıştır. 


İşlem hacmi 



$750,727,770

PAX GOLD Coinpara'da

PAX Gold (PAXG):


Charles Cascarilla tarafından kurulan PAX Gold (PAXG), Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 16.34%den fazla kazandırmıştır. 

 

İşlem hacmi 

 

$315,554,593

POLYGON Coinpara'da

Polygon (MATIC):


İki deneyimli blok zinciri geliştiricisi Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal ve bir iş danışmanı olan Anurag Arjun tarafından ortaklaşa kurulan Polygon (MATIC), COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 27,113.85%den fazla kazandırmıştır. 

 

İşlem hacmi 

 

$7,572,903,460

Synthetix Coinpara'da

Synthenix (SNX):

Eylül 2017'de Kain Warwick tarafından Havven (HAV) adı altında başlatılan Synthenix (SNX), COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 2,176.43%den fazla kazandırmıştır.


İşlem hacmi

 

$1,168,663,045

STORJ Coinpara'da

Storj (STORJ):


Mayıs 2014'te Shawn Wilkinson tarafından kurulan Storj, Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 121.8%den fazla kazandırmıştır. 

 

İşlem hacmi 

 

$349,104,844

SUSHISWAP Coinpara'da

SushiSwap (SUSHI):

Chef Nomi olarak bilinen takma adlı bir varlık tarafından kurulan SushiSwap (SUSHI), Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 186.02%’den fazla kazandırmıştır.

İşlem hacmi

 

$1,245,434,319

TBTC Coinpara'da

tBTC (TBTC):


Tez Matt Luongo ve Corbin Pon tarafından kurulan tBTC (TBTC), Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana ortalama 181.60%den fazla artış göstermiştir.

 

İşlem Hacmi:

 

$320,407.42

THE SANDBOX Coinpara'da

The Sandbox (SAND):



Arthur Madrid, Pixowl'un kurucu ortağı ve CEO'sudur ve The Sandbox'ın arkasındaki itici güçlerden biridir. SAND, Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 8,518.87%den fazla kazandırmıştır. 

 

İşlem hacmi 

 

$586,045,788

THE GRAPH Coinpara'da

The Graph (GRT):


Kurucu geliştiricilerinin içerisinde Ethereum Foundation, OpenZeppelin, Decentraland, Orchid, MuleSoft gibi profesyonel katılımcılarIn bulunduğu The Graph, COINPARA’da listelendi.

 

İşlem hacmi

 

$3,302,339,578

UNISWAP Coinpara'da

Unıswap:

 

Ethereum geliştiricisi Hayden Adams tarafından hayata geçirilen UNISWAP, COINPARA’da listelendi. 

 

Kuruluşundan bu yana ortalama 4,704.17% ’den fazla artış gösterdi. 

 

İşlem hacmi 

 

$12,202,011,252

YFI Coinpara'da

Yearn.Finance (YFI):


Andre Cronje'nin parlak fikri olarak bilinen Yearn.Finance (YFI), Türkiye Kripto Para Alım Satım Platformları içerisinde yalnızca COINPARA’da listelendi.

Kuruluşundan bu yana yatırımcısına ortalama 2,724.5%den fazla kazandırmıştır.

 

İşlem hacmi

 

$1,068,255,392

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1.Üye Ol

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Neden Kripto Paralara Her Geçen Gün İlgi Artıyor?

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Yatırımcılar Bitcoin alıyor çünkü Bitcoin dijital altın olarak kabul ediliyor! Yatırımcılar Bitcoin’i, merkezi olmayan bir toplumun gelişmesiyle beraber değerleneceğini düşünerek uzun dönemli yatırım aracı olarak görüyor ve diğer kripto paralar ile yatırım portföyünü çeşitlendiriyor.

Gerçek Finansal Özgürlük

Kripto paralar da aynı Internet gibi; tek bir merkez üzerinden kontrol edilemiyor, kullanıcılara hem şeffaflık hem de gizlilik sağlıyor. Yatırımcılar kripto paralarını tamamen kendi kontrolleri altında tutabiliyorlar. Özgürlüğü hissetmeye hazır mısınız?

Neden COINPARA Platformunu Kullanmalıyım?

Yüksek Güvenlik

Kripto Para saklama ve cüzdan hizmetleri alanında dünya lideri BitGo ile dijital varlıklarınız, Türkiye’de kurulu veri merkezlerinde çalışan sistemlerimiz ile tüm verileriniz, güven altında.

Yüksek Performanslı

Coinpara'da tek tuş ile alım yapabilme imkanı sağlayan, kişiselleştirilebilir, saniyede binlerce işlem adedine ulaşabilen yüksek performanslı platform altyapısı.

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